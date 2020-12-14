أضاف قاسم، أنه خلال لقاء اليوم، تم الاطمئنان علي جاهزية يوسف أوباما ومحمد أشرف روقا وعمر السعيد لاعبو الفريق، في ظل عودتهم من الإصابة ، كذلك حمزة المثلوثي الذي شارك لأول مره منذ انضمامة للفريق ، مشيرًا إلى انهم ظهروا بشكل طيب خلال احداث اللقاء واطمأن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو عليهم.
أشار المشرف العام على الكرة إلى أن الجهاز الفني، سيقوم بتكرار التجارب الودية اسبوعيا خلال الفترة القادمة، من أجل تجهيز كل اللاعبين للمشاركة في اي وقت، في ظل حاجة الفريق لجاهزية الجميع استعدادا للمشاركات المقبلة المختلفة في كل البطولات.
وحقق الزمالك الفوز بخماسية على فريق الشباب اليوم في المباراة التي أقيمت على ملعب النادي استعدادا لمواجهة بيراميدز الخميس المقبل في الجولة الثانية للدوري الممتاز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أشرف قاسم: ودية اليوم أمام شباب الزمالك مفيدة للاعبين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.