أشرف قاسم: ودية اليوم أمام شباب الزمالك مفيدة للاعبين

كشف أشرف قاسم المشرف العام علي الكرة بالنادي الزمالك، أن التجربة الودية التي خاضها الفريق الأول اليوم، أمام شباب النادي مواليد ١٩٩٩، كانت مفيدة وجيدة، وتم خلالها الوقوف على مستوي جاهزية كل اللاعبين.

أضاف قاسم، أنه خلال لقاء اليوم، تم الاطمئنان علي جاهزية يوسف أوباما ومحمد أشرف روقا وعمر السعيد لاعبو الفريق، في ظل عودتهم من الإصابة ، كذلك حمزة المثلوثي الذي شارك لأول مره منذ انضمامة للفريق ، مشيرًا إلى انهم ظهروا بشكل طيب خلال احداث اللقاء واطمأن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو عليهم.



أشار المشرف العام على الكرة إلى أن الجهاز الفني، سيقوم بتكرار التجارب الودية اسبوعيا خلال الفترة القادمة، من أجل تجهيز كل اللاعبين للمشاركة في اي وقت، في ظل حاجة الفريق لجاهزية الجميع استعدادا للمشاركات المقبلة المختلفة في كل البطولات.



وحقق الزمالك الفوز بخماسية على فريق الشباب اليوم في المباراة التي أقيمت على ملعب النادي استعدادا لمواجهة بيراميدز الخميس المقبل في الجولة الثانية للدوري الممتاز.