بعد لغز إصابة 17 لاعبا .. طبيب منتخب الشباب يكشف تطورات الموقف داخل الفريق

كشف وليد منصور، طبيب منتخب الشباب، عن تطورات الموقف داخل الفريق بعد أن كشفت المسحة الأخيرة عن وجود 17 إصابة.

وقال منصور، في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت: كل العناصر المصابة بفيروس كورونا في منتخب الشباب لم تظهر عليهم أي أعراض.

وأضاف: طلبنا الخضوع لمسحة جديدة من جهة معتمدة، وتلقينا أنباء بشأن إمكانية تحول مسحة 7 لاعبين من المصابين إلى سلبي.

وتابع: الموقف النهائي سوف يتضح مساء اليوم، ونتمنى تحول عدد كبير من العينات إلى سلبية.

وزاد: ننتقد قرار وضع جميع المنتخبات في فندق واحد، كما أن هناك لغزًا كبيرًا بسبب عدم وجود أي إصابات في المنتخبات الأخرى، فعلى سبيل المثال منتخب تونس توجد به إصابة واحدة في الجهاز الفني.

واستقر مسئولو الجبلاية على إجراء منتخب الشباب مسحة جديدة خلال الساعات الجارية من أجل حسم الموقف بشكل تام ومخاطبة اتحاد شمال إفريقيا من أجل تأجيل المباراة .

ومن المقرر أن تحسم المسحة الطبية الجديدة لبعثة منتخب شباب مصر، موقف مواجهة ليبيا غدا فى افتتاح دورة شمال إفريقيا.