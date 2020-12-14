سموحة وغزل المحلة.. تشكيل الفريقين لمباراة الجولة الأولى

أعلن أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، تشكيل فريقه لمواجهة منافسه غزل المحلة، في المباراة التي ستقام بين الفريقين على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

يقود هجوم سموحة الثلاثي حسام حسن وعبد الكبير الوادي ورفيق كابو، في وجود الظهير الأيمن السوداني أطهر الطاهر، والأيسر الليبي محمد الترهوني.

وأتى تشكيل سموحة كاملا كالتالي..

حارس المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: أطهر الطاهر - رجب نبيل – محمد عبد المنعم "كامبوس" – محمد الترهوني

الوسط: إسلام جمال – أحمد حمص – محمود حليمو – عبد الكبير الوادي – رفيق كابو

الهجوم: حسام حسن

أما غزل المحلة، ففي غياب مديره الفني خالد عيد بسبب متاعب صحية، فيقود تشكيله محمد البشبيشي حارس مرمى حرس الحدود السابق.

وأتى تشكيل المحلة كاملا كالتالي..

حارس المرمى: محمد البشبيشي

الدفاع: هاني عادل- محمد سامي - محمد فتح الله - فتحي مبروك

الوسط: خالد لطفي – أحمد حسن – أحمد عادل – محمود صلاح – عبده يحيى

الهجوم: يحيى حامد