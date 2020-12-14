مشوار الزمالك في 2020.. البداية بطولات والنهاية حل مجلسه وخروج على فيض الكريم

يعيش نادي الزمالك فترة سيئة بعد خروجه من الموسم خالي الوفاض، وخسارته القاسية أمام غريمه التقليدي في "نهائي القرن" بدوري أبطال أفريقيا، قبل أن يدخل في أزمة إدارية بعد حل مجلس المستشار مرتضى منصور.

ونرصد لكم في هذا التقرير كل ما حدث في الزمالك خلال الموسم المنقضي 2020:"

- البداية مبشرة

دخل الزمالك عام 2020 الجديد منافسًا على العديد من البطولات كان أهمها وأولها بطولتي السوبر المحلي ضد مواطنه الأهلي والأفريقي ضد الترجي التونسي.

الزمالك شارك في السوبر المصري بصفته بطلًا لكأس مصر 2019 بعد أن سحق بيراميدز في النهائي بثلاثية نظيفة، وقع عليها يوسف أوباما وأشرف بن شرقي بثنائية.

بينما كان الفريق قد حقق في مايو من العام الماضي، لقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح بعد تبادل كل فريق الفوز 1-0 في ملعبه.

في 14 فبراير 2020 حقق الزمالك لقبه الافتتاحي في العام الجديد بالفوز 3-1 على الترجي بطل دوري أبطال أفريقيا السابق.

وشهدت تقدم الزمالك مبكرًا بعد هدف أوباما في الدقيقة الثانية، ثم تعادل عبدالرؤوف بن غيث بركلة جزاء للترجي قبل أن يسجل بن شرقي ثنائية في سيناريو مشابه للقاء نهائي الكأس ضد بيراميدز من حيث أصحاب الأهداف.

الغريب أن الزمالك كرر الفوز بنفس النتيجة على الترجي في دوري أبطال أفريقيا 2020 في ربع النهائي بالقاهرة، بينما لم يفلح فوز الفريق التونسي 1-0 إيابًا في تعديل النتيجة ليتأهل الزمالك لنصف النهائي القاري.

بعد 6 أيام فقط كان الزمالك يلتقي مواطنه الأهلي في السوبر المصري في الإمارات على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

المباراة انتهت بتعادل سلبي بين القطبين المصريين، لينجح الزمالك في حسم المواجهة بركلات الترجيح 4-3 ليحقق الزمالك بطولته الثانية في أقل من أسبوع.

- انتصارات في الطريق

قبل خسارة لقبي الكأس ودوري أبطال أفريقيا في ظرف أقل من أسبوع، حقق الزمالك انتصارات مهمة في 2020.

الفريق هزم الترجي بطل أفريقيا في 2018 و2019 وأقصاه من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

الزمالك تفوق على الرجاء البيضاوي المغربي 4-1 في مباراتي إياب وذهاب نصف النهائي بتحقيق الفوز 1-0، ثم فوز بنتيجة 3-1.

الزمالك فاز بنتيجة 3-1 على الأهلي في الدوري المصري، كأول انتصار بثلاثية على الأهلي في الدوري منذ عام 2003، علمًا بأن تلك النتيجة هي الأكبر في تاريخ الزمالك من حيث الانتصارات على الأهلي في الدوري المحلي.

- جحيم الزمالك

لكن الأمور لم تمر على ما يرام للزمالك، في نهاية عام 2020 وكانت البداية في 27 نوفمبر، واستمرت الأمور هكذا لمدة أقل من أسبوع شهدت خسارات متتالية.

خسر الزمالك نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي بنتيجة 2-1، وسجل عمرو السولية ومحمد مجدي "قفشة" للأحمر ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" للزمالك.

في الأول من شهر ديسمبر، خسر الزمالك من طلائع الجيش 3-1 بعد الوقت الإضافي، ليفقد لقب كأس مصر.

وفي خلال أسبوع، فقد الزمالك أحلام اللعب مجددًا على السوبر الأفريقي والمشاركة في كأس العالم للأندية ومواصلة تفوقه على الغريم الأهلي في المواجهات المباشرة في 2020 لينتهي العام بنهاية مآساوية للأبيض.

على الجانب الإداري، حدث التغيير في الزمالك عندما رحل مجلس إدارة مرتضى منصور الرئيس السابق، وتم تعيين المجلس المؤقت برئاسة المستشار أحمد بكري، عضو مجلس إدارة النادي السابق في 29 نوفمبر.

- صفقات الزمالك الجديدة

اكتفى الزمالك بضم المدافع التونسي حمزة المثلوثي بينما تراجع عن التعاقد مع لاعب الوسط أمير عادل، المعروف أيضا باسم ألكسندر ياكوبسن، وأحمد الشيخ صانع لعب الأهلي، فيما استعاد الظهير أحمد أبو الفتوح بعد فترة إعارة إلى سموحة.

ويفتتح الزمالك الموسم الجديد يوم السبت بمواجهة صعبة مع المقاولون العرب أحد فرق المربع الذهبي في الموسم الماضي.