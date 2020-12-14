قرار الحكومة البريطانية جاء بعد ظهور سلالة جديدة أكثر شراسة وانتشارًا من فيروس كورونا في العاصمة وتزايد عدد حالات الإصابة.
ويعنى قرار الحكومة البريطانية عدم إقامة مباريات الدوري الإنجليزي بالنسبة لفرق العاصمة بحضور جماهيري، بعد أن كانت الحكومة البريطانية قد قررت السماح بحضور 2000 مشجع لمباريات فرق الدوري حال تواجد المدينة التي ينتمون لها في المرحلة الأولى أو الثانية الخاصة بقيود مكافحة فيروس كورونا.
وتتواجد 6 فرق في الدوري الإنجليزي تنتمي لمدينة لندن وهي ارسنال وتوتنهام هوتسبير وتشيلسي وفولهام وكريستال بالاس ووست هام يونايتد، ولن تستقبل تلك الفرق جماهيرها في المباريات التي تستضيفها في الفترة المقبلة.
و أصبح عدد الفرق التي يسمح لها باستضافة جماهيرها على ملاعبها في البريميرليج 4، أندية وهم ليفربول وإيفرتون وبرايتون وساوثهمبتون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيروس كورونا يحرم الجماهير من حضور مباريات فرق لندن في البريميرليج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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