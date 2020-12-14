فرانس فوتبول تكشف عن التشكيل الأعظم في تاريخ كرة القدم

كشفت مجلة " فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الاثنين، عن التشكيل الأعظم في التاريخ للعبة كرة القدم.

وشارك في اختيار ذلك التشكيل من اللاعبين 140 صحفيًا وخبيرًا في كرة القدم، حيث قاموا باختيار أفضل 11 لاعبًا من قائمة مكونة من 110 لاعب في مختلف المراكز. وجاء التشكيل الأفضل في اللعبة بحسب فرانس فوتبول كالتالي: في حراسة المرمى: ليف ياشين " الاتحاد السوفييتي خط الدفاع: كافو " البرازيل" - فرانس بيكنباور " ألمانيا - باولو مالديني " إيطاليا خط الوسط: تشافي هيرنانديز " إسبانيا" - لوثر ماثيوس " ألمانيا" - دييجو أرماندو مارادونا" الأرجنتين" - بيليه " البرازيل" خط الهجوم: كريستيانو رونالدو " البرتغال" - ليونيل ميسي " الأرجنتين" - رونالدو نازاريو " البرازيل"

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