برشلونة يعلن رسميا موعد انتخابات رئاسة النادي وقائمة المرشحين

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الاثنين، عن الموعد الرسمي والنهائي للانتخابات الرئاسية للنادي.
ورحل جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة عن منصبه بعدما تم جمع أكثر من 20 ألف توقيعًا ضد بقائه في النادي.
وأعلن نادي برشلونة رسميًا عن إقامة الانتخابات الرئاسية في النادي 24 يناير المقبل، على أن تتم الدعوة للانتخابات، في السادس عشر من شهر ديسمبر الحالي.
وأشار النادي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي بأنه سيتم جمع التوقيعات بالنسبة للمرشحين في الفترة من 23 ديسمبر وحتى 11 يناير المقبل.
وكشف النادي عن القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات المقبلة على مقعد الرئيس وهم: خوان لابورتا - أوجيستي بينديتو - خوردي فاري - لويس فيرنانديز - إيميلي روسو - توني فريكسا - تشافي فيلاخوانا - بيري رييرا - فيكتور فونت .
وتقام الانتخابات في الرابع والعشرين من شهر يناير، ويمكن للأعضاء التصويت في كل من: في برشلونة ، في مرافق كامب نو ، في تاراجونا وتورتوسا ولييدا وجيرونا وأندورا، وفي بقية إسبانيا ، سيكون مقرهم في مدريد وإشبيلية وفالنسيا وبالما دي مايوركا."
يشار إلى أن كارليس توسكيتس، رئيس شركة الإدارة، تولى منصب رئيس نادي برشلونة الإسباني، بعد تقديم جوسيب ماريا بارتوميو استقالته ومجلس إدارته من منصبهم.
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