إصابة عمر جابر بقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي

أعلن الدكتور مصطفى خليل طبيب منتخب مصر للناشئين تحت18 سنة لكرة السلة عن تأكد إصابة عمر جابر لاعب الفراعنة ونادي الاتحاد السكندري بقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي.

وتعرض عمر جابر لإصابة قوية خلال مباراة نصف نهائي بطولة أفريقيا للناشئين تحت 18 سنة أمام منتخب مالي ليغيب عن لقاء تحديد المركز الثالث والرابع والذي فاز فيه المنتخب المصري باللقاء على حساب منتخب غينيا.

وأجرى اللاعب أشعة رنين عقب المباراة من أجل الوقوف على تشخيص الإصابة والذي أكد وجود إصابة بقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي ليغيب اللاعب لمدة شهر ونصف تقريبا من أجل تلقي العلاج".

وأوضح الدكتور مصطفي خليل أن اللاعب لا يحتاج للخضوع لعملية جراحية متابعا:" اللاعب سيرتدي ركبه ويخضع لجلسات تأهيل خلال هذه المدة من أجل عودته للملاعب مرة أخرى.