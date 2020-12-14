نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يُكلف مساعديه بمتابعة مباراة غزل المحلة وسموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي من معاونيه متابعة مباراة غزل المحلة أمام سموحة اليوم.

وكلف موسيماني محللي أداء الفريق موسى ماتلابا وأحمد سليمان بمشاهدة اللقاء وتحديد نقاط القوة والضعف في المنافس استعدادا لمواجهة الجمعة.

كما طالب موسيماني معاونيه تدوين كافة الملاحظات حول اللقاء استعدادا لمناقشتها ودراستها من أجل الاستعداد بشكل جيد للقاء عبر محاضرات الفيديو والتدريبات.

ويلتقي غزل المحلة مع سموحة الليلة في بطولة الدوري الممتاز ضمن منافسات الجولة الأولى، فيما يلاقي الأهلي الجمعة المقبلة في الجولة الثانية.