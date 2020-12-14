نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من كومان بعد نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا ومواجهة باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، عن قرعة دوري الأبطال التي أوقعته مع باريس سان جيرمان الفرنسي صعبة، لكن الفرص فيها متساوية.

وقال كومان، في تصريحات صحفية نشرها موقع النادي الرسمي، اليوم الإثنين: "نعرف أن القرعة أوقعتنا في مواجهة فريق قوي. سنواجه باريس سان جيرمان، لكن الأمر صعب أيضا بالنسبة لهم لأننا أيضا فريق قوي. سيكون دورا إقصائيا متوازنا".

وتابع: "إنهم يرغبون في الاستمرار في البطولة، مثلنا تماما. يمتلكون لاعبين مهمين ونحن أيضا. ستكون مباراة جذابة، سواء في برشلونة أو في باريس".

وأضاف: "مالا كثيرا" ليحصل على فريق قادر على المنافسة؛ من أجل لقب دوري الأبطال.

ونوه: "لقد تأهلوا العام الماضي إلى النهائي. إنه فريق لا يحب أن يغيب ونحن أيضا. ستكون مواجهة جميلة".

وأختتم: "لا يعرف أحد كيف ستكون الأمور في فبراير. علينا أن نهتم حاليا بالدوري. أتمنى أن ننجح في استعادة اللاعبين المصابين، ليكونوا متاحين في المواجهة".