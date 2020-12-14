نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغاء مباراة شباب الزهراء وإدفو لضرب الحكم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام علي هارون، حكم لقاء مركز شباب الزهراء وضيفه شباب إدفو بإلغاء المباراة بين الفريقين، ضمن أولى مواجهات الفريقين بالمجموعة الأولى أسوان بدوري القسم الثالث.

ويرجع سبب الغاء اللقاء لتعدي أحد أفراد الجهاز الفني للزهراء بالضرب على الحكم المساعد الثاني بالمبارة، بعد إلغاءه هدف الزهراء بداعي التسلل، لتحدث إعتراضات من قبل صاحب الأرض لتصل لحد الضري والتعدي على الحكم

وحكم لقاء اليوم علي هارون، حكم ساحة، محمود عبدالحميد، حكم مساعد أول، ومحمد عبدالحميد، حكم مساعد ثاني من منطقة أسيوط لكرة القدم