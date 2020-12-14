نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقرت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، بالتعاون مع الجهاز الطبى للفريق بوضع تقرير عن حالة أجايى الذى يعانى من تمزق والتهابات في الوتر الوحشي وهو وتر ملاصق لوتر أكيليس، ويحتاج لتدخل جراحي وهو الأمر الذي سيتسبب في غيابه لفترة تصل إلى قرابة 3 أشهر.

وكشف مصدر داخل الاهلى أن لجنة التخطيط فتحت ملف الاصابات المتكررة للاعبين خصوصا العناصر التى تحتاج لفترات طويلة للعلاج لمعرفة الأسباب.

وتباينت الأراء مؤخرا حيث يرى فريق أن طبيعة التدريبات هى السبب خاصة أن جميع العناصر يؤدون نفس الجرعات بدون التفريق بين اللاعبين، بينما يرى فريق أخر أن أرضية ملعب التتش متهمة فى كثرة الإصابات.

يذكر أن أجاي يغيب عن المباريات مع الأهلي منذ مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي انتهت بفوز الأحمر (2-1)، والتتويج باللقب التاسع.