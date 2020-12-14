نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم مميز لريال مدريد أمام الأندية الإيطالية قبل مواجهة أتلانتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إحصائية أن قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا أسفرت عن مواجهة ستجمع بين ريال مدريد الإسباني وأتالانتا الإيطالي.

وأشارت شبكة أوبتا للإحصائيات إلى أن ريال مدريد أنهى مرحلة دور المجموعات في صدارة المجموعة الثانية بينما احتل أتالانتا المركز الثاني في المجموعة الرابعة من نفس الدور.

وأفادت الشبكة الإحصائية بأن ريال مدريد حقق 10 انتصارات من آخر 11 مباراة خاضها الميرينجي أمام الأندية الإيطالية في دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الشبكة الإحصائية أن الخسارة التي تلقاها ريال مدريد على يد فريق إيطالي كانت في الدور ربع نهائي من البطولة القارية في أبريل 2018 لحساب يوفنتوس الذي فاز بثلاثة أهداف مقابل هدف.