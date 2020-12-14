نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياً .. إستقالة المدير الفني للحمام بدوري القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن سمير سعد المدير الفني للحمام، إستقالتة من قيادة الفريق الذي يشارك بدوري القسم الثاني عقب مرور ثلاث جولات من الموسم الجديد.

على جانب آخر قرر مجلس إدارة نادي الحمام قبول إستقالة الجهاز الفني بقيادة سمير سعد المدير الفني للفريق بعد الهزيمة من الجزيرة بهدفين مقابل لاشئ.

كما قرر مجلس إدارة النادي إيقاف مستحقات اللاعبين لأجل غير مسمي.

ويسعي مجلس إدارة الحمام إلى التعاقد مع مدير فني جديد لقيادة الفريق قبل مباراة بلدية المحلة في الجولة الرابعة السبت القادم.

يذكر أن الحمام يحتل المركز الأخير بنقطة واحدة بعد التعادل مع فاركو، والخسارة من حرس الحدود، والجزيرة.