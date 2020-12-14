أول تعليق من نيمار بعد قرعة دوري أبطال أوروبا ومواجهة فريقه السابق برشلونة

علق البرازيلي نيمار، جناح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن المواجهة التي ستجمعه بفريقه السابق برشلونة الإسباني، في دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.
ونشر نيمار صورة تجمعه بصديقه ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة، معلقًا "أراك قريبًا يا صديقي".
أسفرت قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا لدور الـ16، عن مواجهة نارية بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني.
وتحمل هذه المواجهة، لقاء خاصا من جانب البرازيلي نيمار الذي رحل عن برشلونة عام 2018 إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون دولار وزملائه في الفريق، كما تحمل أيضًا تاريخا كبيرا بين الفريقين، حيث فاز برشلونة على باريس سان جيرمان في اللقاء المعهود، والذي سُمي بـ لقاء الريمونتادا، حيث فاز الفريق الكتالوني بنتيجة 6-1 في مجموع المباراتين بعدما كان خاسرًا في لقاء الذهاب بنتيجة 4-0.
ويستعرض "دوت الخليج" تاريخ مواجهات الفريقين من خلال السطور التالية:
وتشير المواجهات التاريخية بين ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان في 11 مباراة سابقة، فاز العملاق الكتالوني في 5 مواجهات، وفاز الجانب الفرنسي في 3 مباريات، وتشير نتيجة التعادل في 3 مباريات.
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