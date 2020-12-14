بيراميدز يجهز بديل رمضان صبحي لمواجهة الزمالك في الدوري

يسعى الجهاز الفنى لفريق كرة القدم الأول بنادى بيراميدز بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، لتجهيز البوركينابى إيريك تراورى، لتعويض غياب رمضان صبحى جناح الفريق، فى المباراة المقبلة أمام الزمالك، والمقرر لها يوم الخميس على استاد الدفاع الجوى فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويغيب رمضان صبحى عن مواجهة الزمالك، بسبب حصوله على البطاقة الحمراء فى نهاية مواجهة الاتحاد السكندرى بالجولة الأولى من الدورى، والتى انتهت بفوز سيد البلد بنتيجة 2 / 1.

ويسعى الجهاز الفنى لبيراميدز لتجهيز تراورى الذى غاب عن فترة إعداد الفريق، بسبب حصوله على فترة أجازة طويلة قضاها مع اسرته فى مسقط رأسه، كما يضع الجهاز الفنى عدة خيارات لتعويض رمضان صبحى منها إمكانية الدفع بمحمد فاروق فى هذا المركز حال عدم جاهزية تراورى.

وكان الزمالك حقق الفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، وجاء بمثابة مُصالحة لجماهير قلعة ميت عقبة، عقب الهزائم المتتالية التى لحقت بالفريق، بداية من الخسارة أمام الأهلى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، بهدفين مقابل هدف، وتبعها الخروج من دور نصف النهائى ببطولة كأس مصر، بالهزيمة من طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليستعيد الأبيض انتصاراته مع بداية الموسم الجديد من المسابقة المحلية، التى يسعى للمنافسة على لقبها.