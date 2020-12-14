مستجدات إصابة 17 لاعبا .. سفير مصر بتونس: نوفر كل الإمكانيات لطمأنة بعثة منتخب الشباب

أكد السفير إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس، أنه يسخر كافة الإمكانات لمتابعة مستجدات إصابة 17 من لاعبي منتخب الشباب، وربيع ياسين، المدير الفني للمنتخب، بفيروس "كورونا"، والذي يتواجد في تونس لخوض فعاليات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم بموريتانيا 2021.
وقال فهمي : "نعمل على ظهور نتيجة التحاليل في أسرع وقت ممكن للتأكد من حقيقة إصابة اللاعبين بفيروس "كورونا، ووفرنا كافة الإمكانات لطمأنة أفراد البعثة بعد اللغط المنتشر خلال الساعات القليلة الماضية".
وأضاف: "الجميع هنا يعمل من أجل خدمة المنتخب وأفراد البعثة، وسنعمل على تلبية كافة احتياجات البعثة في أي وقت، ونتمنى أن تأتي نتيجة المسحة الثانية، مخالفة لنتائج المسحة الأولى".
كان الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، نفى ما تردد حول طلب بعثة منتخب مصر للشباب إرسال طائرة خاصة إلى تونس للعودة إلى مصر، بعد إصابة 17 لاعبًا بفيروس كورونا.
وقال جمال محمد علي: سوف يتم إجراء مسحة ثانية على اللاعبين مساء اليوم، وفي ضوء ما ستسفر عنه نتيجة المسحة الجديدة سيتم اتخاذ القرار الأنسب لسلامة أعضاء البعثة، وأكد طبيب الفريق وليد منظور عدم ظهور أي أعراض علي المصابين وأنهم بصحة ممتازة.
وطالب الاتحاد المصري لكرة القدم بضرورة ظهور نتيجة المسحة الثانية بأسرع ما يمكن للوقوف على القوام الأساسي للفريق، قبل مواجهة ليبيا.
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