عصام عبد الفتاح من تونس : ننتظر نتيجة المسحة الثانية لبعثة منتخب الشباب مساء اليوم

قال عصام عبد الفتاح مسئول التطوير بلجنة حكام الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" عن زون شمال افريقيا أن اللجنة المنظمة لدورة شمال افريقيا تنتظر نتيجة المسحة الثانية لمنتخب مصر للشباب.

كان منتخب شباب الفراعنة تعرض ضمن صفوفه ١٧ لاعبا إضافة إلى المدير الفني ربيع ياسين إلى الإصابة بفيروس كورونا.



أكد عبدالفتاح أن المسحة الثانية سوف تكشف عن عدد المصابين فى صفوف منتخب الشباب الذى يشارك فى دورة شمال افريقيا والمؤهلة لأمم افريقيا في موريتانيا مطلع العام المقبل.



وكثف الاتحاد المصري لكرة القدم اتصالاته مع الجانب التونسي والسفارة المصرية بتونس من أجل تحديد أمن وسلامة بعثة المنتخب الوطني للشباب المشاركة في بطولة اتحاد شمال أفريقيا .



من جهته تواصل السفير ابراهيم فهمي سفير مصر في تونس مع مسئولي وزارتي الرياضة و الصحة هناك.



تم الاتفاق على الاستجابة لطلب البعثة المصرية بعمل مسحة طبية ثانية مساء اليوم لجميع أفراد البعثة البالغ عددهم ٣٧ فردا من خلال معمل معتمد خلاف المعمل الذي أجريت بواسطته المسحة الأولى، وذلك للتأكد من نتائجها.



وفي ضوء ما ستسفر عنه نتيجة المسحة الجديدة سيتم اتخاذ القرار الأنسب لسلامة أعضاء البعثة المصرية.