الرياضة

تنس طاولة الأهلي بطلا للجمهورية تحت 15 سنة

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حقق فريق تنس الطاولة بالنادي الأهلي، تحت 15سنة، لقب بطولة الجمهورية للناشئين والناشئات لموسم 2020-2021، أمس الأحد.

وتوج ناشئو وناشئات الأهلي بلقب الجمهورية عقب الفوز على المنافس التقليدي الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 3-2.

ومثل فريق الناشئين في البطولة مؤمن صلاح، وياسين ياسر، وحسين وائل، بينما ضمت قائمة ناشئات الأهلي كلا من: هنا جودة، جنى وجيه، ومريم حسين. 

ويقود جهاز تنس الطاولة بالنادي الأهلي، أشرف عبد الفتاح المدير الفني، وفتحي عبده، مدير قطاع الناشئين والناشئات، ومحمد إسماعيل مدرب فريق الناشئين، وخالد جمال مدربا مساعدا، وهشام اسماعيل مدرب فريق الناشئات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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