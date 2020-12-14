تنس طاولة الأهلي بطلا للجمهورية تحت 15 سنة

حقق فريق تنس الطاولة بالنادي الأهلي، تحت 15سنة، لقب بطولة الجمهورية للناشئين والناشئات لموسم 2020-2021، أمس الأحد.
وتوج ناشئو وناشئات الأهلي بلقب الجمهورية عقب الفوز على المنافس التقليدي الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 3-2.
ومثل فريق الناشئين في البطولة مؤمن صلاح، وياسين ياسر، وحسين وائل، بينما ضمت قائمة ناشئات الأهلي كلا من: هنا جودة، جنى وجيه، ومريم حسين.
ويقود جهاز تنس الطاولة بالنادي الأهلي، أشرف عبد الفتاح المدير الفني، وفتحي عبده، مدير قطاع الناشئين والناشئات، ومحمد إسماعيل مدرب فريق الناشئين، وخالد جمال مدربا مساعدا، وهشام اسماعيل مدرب فريق الناشئات.
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