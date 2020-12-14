الرياضة

الأهلي يهزم الجزيرة ويقترب من نصف نهائي دوري مرتبط سيدات السلة

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فاز الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني علي هاشم، على نظيره الجزيرة والذي يقوده فنيًا عماد موسى، بنتيجة 87 - 63، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري المرتبط للموسم الحالي 2020 - 2021.

أقيم اللقاء مساء اليوم الإثنين على صالة الشهداء "الصالة الصغرى" بأهلي الجزيرة.

وكان مرتبط الأهلي تحت 16 سنة قد حقق الفوز على الجزيرة أيضًا بنتيجة 61 - 45.

ومن المقرر، أن يلتقي الفريقين مجددًا يوم الخميس المقبل في لقاء العودة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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