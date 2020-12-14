الأهلي يهزم الجزيرة ويقترب من نصف نهائي دوري مرتبط سيدات السلة

فاز الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني علي هاشم، على نظيره الجزيرة والذي يقوده فنيًا عماد موسى، بنتيجة 87 - 63، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري المرتبط للموسم الحالي 2020 - 2021.

أقيم اللقاء مساء اليوم الإثنين على صالة الشهداء "الصالة الصغرى" بأهلي الجزيرة.



وكان مرتبط الأهلي تحت 16 سنة قد حقق الفوز على الجزيرة أيضًا بنتيجة 61 - 45.



ومن المقرر، أن يلتقي الفريقين مجددًا يوم الخميس المقبل في لقاء العودة.