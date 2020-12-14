الأهلي يهزم الجزيرة ويقترب من نصف نهائي دوري مرتبط سيدات السلة

أقيم اللقاء مساء اليوم الإثنين على صالة الشهداء "الصالة الصغرى" بأهلي الجزيرة.
وكان مرتبط الأهلي تحت 16 سنة قد حقق الفوز على الجزيرة أيضًا بنتيجة 61 - 45.
ومن المقرر، أن يلتقي الفريقين مجددًا يوم الخميس المقبل في لقاء العودة.
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