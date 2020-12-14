بداية حزينة وأفراح بالجملة .. عام 2020 لـ محمد صلاح في سطور

أيام قليلة ونودع عام 2020، "عام الكورونا" هو التعبير الأقرب الذي يمكن وصف به هذا العام، ففيروس كورونا المستجد أثر على العالم أجمع في مختلف مجالاته، ولكن ها هي الأيام تمر ويمر عام من أصعب الأعوام في تاريخ البشرية.

فيروس كورونا أثر كثيرًا في كرة القدم.. فالحياة الكروية توقفت لفترة لا تقل عن 3 أشهر في مختلف بلاد العالم، وحتى الآن مازال تأثير ذلك مستمرًا، فلم نعد نسمع أسماء تلك الجماهير في المدرجات، ولكن استمرت كرة القدم، واستمر معها إبداع نجمنا محمد صلاح في عام كان سعيدًا له بكل تأكيد، ولكن شابه بعض الأمور التي لم تكن جيدة أيضًا.

وفي هذا التقرير، نستعرض عام محمد صلاح، ما مر به من نجاحات وانكسارات.

محمد صلاح خاض 40 مباراة هذا العام مع ليفربول، استطاع فيهم تسجيل 23 هدفًا، وصناعة 9 أهداف آخرين.

لم تسر الأمور على ما يرام مع محمد صلاح في بدايات عام 2020، فودع ليفربول بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الرابع على يد تشيلسي، ثم خروج غير متوقع على يد أتلتيكو مدريد الإسباني من دوري أبطال أوروبا في دور الـ 16، ليخسر الفريق لقبه الذي ظفر به العام الماضي.

عام 2020 كان سعيدًا لـ محمد صلاح لأنه استطاع أخيرًا تحقيق حلم جماهير فريقه، وهو التتويج بالدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عامًا.. صلاح كان بطل الريدز بامتياز، فكان أكثر من سجل لهم في بطولة الدوري الموسم الماضي برصيد 19 هدفًا، كما قام بصناعة 10 أهداف، ساعدت ليفربول بشكل كبير على تحقيق لقب البطولة.

وفي الموسم الجديد، بدأه ليفربول بخسارة لقب الدرع الخيرية لصالح ارسنال بضربات الترجيخ، ولكن محمد صلاح قرر أن يبدأ موسمه بشكل ممتاز مع ليفربول في البريميرليج، فهو ثاني هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف بعد مرور 12 جولة، بالإضافة إلى لصناعته لهدفين، ليقود فريقه لاحتلال المركز الثاني حتى الآن في المسابقة.

محمد صلاح أيضًا قاد فريقه ليفربول للتأهل لدور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث أحرز 3 أهداف في دور المجموعات، بالإضافة لصناعته هدفًا وحيدًا.

عام 2020 كان مليئًا أيضًا بالأرقام القياسية التي حطمها محمد صلاح، فالفرعون المصري أصبح هداف ليفربول على مر التاريخ في بطولة دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح رفع عدد أهدافه مع الريدز في دوري أبطال أوروبا للهدف 22، متفوقًا على أساطير النادي وعلى رأسهم ستيفن جيرارد الذي أحرز 21 هدفًا فقط، مع العلم أن صلاح سجل أهدافه تلك في أقل من 4 مواسم مع ليفربول

محمد صلاح أيضًا تفوق تفوقًا كاسحًا على عدد من أساطير الدوري الإنجليزي، واستطاع اقتحام قائمة الأكثر تسجيلًا للأهداف في المسابقة على مر التاريخ.. محمد صلاح وصل لـ 85 هدفًا في 132 مباراة فقط في المسابقة، متفوقًا على الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو الذي أحرز 84 هدفًا مع مانشستر يونايتد في 196 مباراة، كما تساوى مع عدد أهداف البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي السابق، وفرناندو توريس مهاجم ليفربول وتشيلسي سابقًا.

محمد صلاح نجح في تخطي حاجز الـ 100 هدف مع ليفربول، حيث وصل للهدف 107 مع صناعته لـ 44 هدفًا.

محمد صلاح أصبح أيضًا أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في المباراة الافتتاحية لفريق واحد في المسابقة لـ 4 مواسم متتالية، عندما أحرز ثلاثية في مرمى ليدز يونايتد مطلع هذا الموسم.

موسم صلاح كان رائعًا مع ليفربول، لكنه لم يشارك في أي مباراة مع المنتخب المصري هذا العام، ففي بدايته كانت هناك بعض الأزمات بينه وبين الجبلاية بسبب الرعاة، أما في فترة التوقف الماضية، فتم استدعائه للمعسكر، لكنه أصيب بـ فيروس كورونا المستجد.

محمد صلاح أيضًا رزق في هذا العام بابنته الثانية كيان.. عامًا كان سعيدًا على محمد صلاح وكان ناجحًا فيه كعادته، فهل يكمل محمد صلاح على نفس المنوال في 2021؟