هالاند يفوز بجائزة الفتى الذهبي 2020

فوز هالاند بالجائزة جاء بعد أدائه الرائع مع فريقه الألماني هذا العام، حيث نجح في تسجيل 33 هدفًا في 32 مباراة خاضها مع الفريق في مختلف المسابقات، إضافة إلى صناعته لـ 6 أهداف.
وعبر هالاند عن سعادته بالفوز بالجائزة، متوجهًا بالشكر للجماهير وزملائه في الفريق وعائلته وأصدقائه على دعمهم الدائم له.
وتفوق هالاند على منافسيه للفوز بالجائزة وهما الإسباني أنسو فاتي جناح فريق برشلونة، والكندي ألفونسو ديفيز ظهير أيسر فريق بايرن ميونخ الألماني.
وتقدم الجائزة كل عام لأفضل لاعب شاب لم يتجاوز عمره الحادية والعشرين عامًا، من صحيفة " توتو سبورت" الإيطالية.
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