ملخص وأهداف مباراة سموحة وغزل المحلة

وشكل لاعبو غزل المحلة خطورة كبيرة على مرمي الهاني سليمان حارس نادي سموحة في الشوط الثاني من المباراة رغبة منهم في إحراز الهددف الثاني والحصول على أول ثلاث نقاط في مشوار الدوري المصري

وخاض سموحة المباراة بتشكيل مكون من: حارس المرمى: الهاني سليمان الدفاع: أطهر الطاهر - رجب نبيل – محمد عبد المنعم "كامبوس" – محمد الترهوني الوسط: إسلام جمال – أحمد حمص – محمود حليمو – عبد الكبير الوادي – رفيق كابو الهجوم: حسام حسن أما غزل المحلة، ففي غياب مديره الفني خالد عيد بسبب متاعب صحية،قاد تشكيله محمد البشبيشي حارس مرمى حرس الحدود السابق. وأتى تشكيل المحلة كاملا كالتالي.. حارس المرمى: محمد البشبيشي الدفاع: هاني عادل- محمد سامي - محمد فتح الله - فتحي مبروك الوسط: خالد لطفي – أحمد حسن – أحمد عادل – محمود صلاح – عبده يحيى الهجوم: يحيى حامد

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