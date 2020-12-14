عصام عبدالفتاح يكشف من تونس حقيقة فشل مصرية وجزائرية في اجتياز اختبار اليويو تيست للمُحكمات

أشار عصام عبدالفتاح إلى أن الأنباء الواردة بفشل يارا عاطف ولمياء عثمان فى اجتياز اختبار اليويو تيست لا صحة لها من الأساس.

وشدد على أن المحكمة لمياء عثمان سوف تشارك غدا الثلاثاء حكما رابعا ضمن طاقم التحكيم الجزائري المكلف بإدارة مباراة منتخب مصر للشباب أمام نظيره منتخب ليبيا.

استطرد : يارا عاطف لم تفشل في اجتياز اختبار اليويو تيست وسوف تشارك ضمن الاطقم التحكيمية المقرر أن تدير منافسات دورة شمال افريقيا للشباب فى تونس.



وكشف الدكتور عزب حجاج مدير لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة فى وقت سابق حقيقة فشل المحكمة المساعدة يارا عاطف فى اختبارات اليويو تيست قبل انطلاق دورة شمال افريقيا.

وكانت أنباء ترددت حول فشل المحكمة المساعدة يارا عاطف فى اجتياز اختبار اليويو تيست الذى تم اجراؤه اليوم الأحد فى تونس.

أكد عصام عبد الفتاح مسئول التطوير فى لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف أن ثنائي المحكمات المساعدات، المصرية يارا عاطف والجزائرية لمياء عثمان اجتازتا اختبار اليويو تيست بدورة شمال افريقيا للشباب المقامة حاليا في تونس.

وخضعت 5 محكمات اثنتان من المغرب وواحدة من تونس وأخرى من الجزائر إضافة إلى مصر فضلا عن 15 حكما ومساعدا من الرجال لاختبار اليويو تيست قبل المشاركة فى دورة شمال افريقيا للشباب المؤهلة لكأس أمم إفريقيا في موريتانيا مطلع العام المقبل.

قال الدكتور عزب حجاج فى تصريحات خاصة لصدى البلد : يارا عاطف اجتازت اختبارات اليويو تيست وذلك الاختبار لا يوجد به نجاح ورسوب وانما قياس للياقة البدنية للحكام والمحكمات.

أضاف : الخروج في الاختبارات البدنية اليويو تيست يكون بعد الانذار التاني والليفل للمساعدين كان ١٦ / ٤.



نوه إلى أن يارا عاطف لم تتوقف والمعدل البدني واصل الاختبار للبنات ١٦/٤ و الرجال ١٨ / ٢ والذى ينهى الـ١٦ كان يخرج وهذا ما حدث مع البنات والوحيده التي خرجت قبلهم كانت لمياء عثمان من الجزائر.



يذكر أن مصدرا مطلعا داخل اتحاد الكرة قال إن اختبار اليويو تيست لحكام زون شمال افريقيا جرى اليوم الأحد تحت إشراف عصام عبد الفتاح مسئول التطوير فى لجنة حكام الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف.

تابع : اختبار اليويو تيست تقوم لجنة حكام الكاف باجرائه من أجل الاطمئنان على قياس معدلات اللياقة البدنية للحكام والمحكمات قبل المشاركة فى اى جولة قارية أو دولية.

استطرد: لجنة حكام الكاف المشرفة على دورة شمال افريقيا قررت وضع المحكمة المساعدة يارا عاطف ضمن قائمة الـ ٢٠ حكما ومحكمة من الرجال والبنات بحيث تشارك فى إدارة مبارايات دورة شمال افريقيا.

أوضح أن عدم جاهزية المحكمة المساعدة يارا عاطف قام بترشيحها عصام عبدالفتاح المسئول عن زون شمال افريقيا للمشاركة لإدارة نهائيات كأس العالم المقرر إقامته عام ٢٠٢٣.

أشار إلى أن الحكم الدولى احمد الغندور نجح فى اجتياز اختبارات اليويو تيست ومعه ثنائي المساعدين من مصر المقرر مشاركتهم في إدارة منافسات دورة شمال افريقيا للشباب المؤهلة لكأس أمم إفريقيا في موريتانيا مطلع العام المقبل.



وشدد على أن اختبارات اليويو تيست لدورة شمال افريقيا شهدت فشل المحكمة الجزائرية لمياء عثمان فى اجتياز قياسات اللياقة البدنية.

يذكر أن وجيه احمد رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة يتواجد فى تونس ضمن لجنة حكام دورة شمال افريقيا.