أشار عصام عبدالفتاح إلى أن الأنباء الواردة بفشل يارا عاطف ولمياء عثمان فى اجتياز اختبار اليويو تيست لا صحة لها من الأساس.
وكشف الدكتور عزب حجاج مدير لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة فى وقت سابق حقيقة فشل المحكمة المساعدة يارا عاطف فى اختبارات اليويو تيست قبل انطلاق دورة شمال افريقيا.
وخضعت 5 محكمات اثنتان من المغرب وواحدة من تونس وأخرى من الجزائر إضافة إلى مصر فضلا عن 15 حكما ومساعدا من الرجال لاختبار اليويو تيست قبل المشاركة فى دورة شمال افريقيا للشباب المؤهلة لكأس أمم إفريقيا في موريتانيا مطلع العام المقبل.
نوه إلى أن يارا عاطف لم تتوقف والمعدل البدني واصل الاختبار للبنات ١٦/٤ و الرجال ١٨ / ٢ والذى ينهى الـ١٦ كان يخرج وهذا ما حدث مع البنات والوحيده التي خرجت قبلهم كانت لمياء عثمان من الجزائر.
يذكر أن مصدرا مطلعا داخل اتحاد الكرة قال إن اختبار اليويو تيست لحكام زون شمال افريقيا جرى اليوم الأحد تحت إشراف عصام عبد الفتاح مسئول التطوير فى لجنة حكام الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف.
وشدد على أن اختبارات اليويو تيست لدورة شمال افريقيا شهدت فشل المحكمة الجزائرية لمياء عثمان فى اجتياز قياسات اللياقة البدنية.
يذكر أن وجيه احمد رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة يتواجد فى تونس ضمن لجنة حكام دورة شمال افريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عصام عبدالفتاح يكشف من تونس حقيقة فشل مصرية وجزائرية في اجتياز اختبار اليويو تيست للمُحكمات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.