وعلقت رانيا علوانى قائلة: "ليلة في حب الاهلي.. شكرا كابتن شوبير علي التجمع الدافئ والاحتفال معا بنادينا الحبيب وسط رموز ومحبي النادي #عائلة_الاهلي #الاهلي_فوق_الجميع ".

واحتفلت رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بكأس بطولة الأمم الأفريقية التاسعة في تاريخ النادي بعد الفوز على الزمالك في نهائي البطولة. ونشرت رانيا علواني مجموعة من الصور لها رافعة الكأس من احتفالية الأهلي بالبطولة وعلقت عليها: "مبروك أعظم نادي في الكون". وحقق النادي الأهلي بطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بصور مع الخطيب وحسن حمدي وشوبير .. رانيا علواني: ليلة في حب الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.