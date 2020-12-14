نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز الأقصر على المدينة المنورة بإفتتاحية دوري ناشئين 99 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق ناشئين 99 بنادي الأقصر على مضيفه المدينة المنورة بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن إفتتاحية مباريات دوري الناشئين مواليد 1999، والتي تشرف عليها منطقة الأقصر لكرة القدم.

سجل أهداف اللقاء أحمد عبدو، بالدقيقة 8 من عمر الشوط الأول، وعزز إسلام عبدالمنعم أهداف فريقه وأضاف الثاني بالدقيقة 10، واختتم إبراهيم رمضان أهداف الأقصر بالدقيقة 52، فيما سجل هدف المدينة الوحيد أحمد محمد، بالدقيقة 31 من الشوط الأول.

وشهد اللقاء حالتي طرد للاعبي المدينة المنورة، وهم طه النوبي، وطارق محمد السيد، لحصولهما على الإنذار الثاني.

وأدار اللقاء تحكيميا عمرو كمال، حكم ساحة، وعاونه أحمد بغدادي، حكم مساعد أول، وضياء أحمد، حكم مساعد ثاني، بوجود سيد أحمد يونس، مراقبا للمباراة، وأيضا عادل فخري، المدير التنفيذي لمنطقة الأقصر، وذلك لمتابعة إجراءات المسابقة وإفتتاحها مساء اليوم.