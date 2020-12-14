نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شباس الشهداء يواجه الزعفران ومطوبس مع عثماسون في مؤجلات القسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقام في الثانية والنصف من عصر الثلاثاء مبارتان في إطار مؤجلات المجموعة الثامنة لمسابقة دوري القسم الثالث.

ومن المقرر ان يلتقي فريق شباس الشهداء مع فريق الزعفران بملعب دسوق، ويدير اللقاء الحكم تامر خميس، يعاونه خالد صدقي ومحمد أبو عيشه.

كما يحل عثماسون ضيفاً على فريق مطوبس، في اللقاء الذي تأجل من قبل بسبب الأمطار.

وشهدت الجولة الثانية خسارة الزعفران على ملعبه مع شباب كوم حماده 1-3 وحقق شباس الفوز خارج ملعبه على حساب نادي كوم حماده 0-2.