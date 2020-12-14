نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يتخذ أولى خطواته لضم «ماكينة الأهداف» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

دخل مسؤولو النادي الأهلي في مفاوضات مع إدارة العين الإماراتي بشأن التعاقد مع المهاجم التوجولي لابا كودجو في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

مفاوضات الأهلي لضم لابا كودجو

وكان مسؤولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، قد رشحوا لابا كودجو مهاجم العين الإماراتي، للمدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، الذي وافق على فكرة ضم الاعب.

من جانبه دخل مسؤولو الأهلي في مفاوضات شفهية مع إدارة العين لضم كودجو، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية إلا أن مسؤولي النادي الإماراتي، رفضوا رحيل الاعب إلا في حال ضم مهاجم أقوي في الميركاتو القادم.