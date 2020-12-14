نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلغاء مباراة في القسم الثالث بسبب التعدي على الحكم المساعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مباراة فريق مركز شباب الزهراء ونظيرة فريق مركز شباب إدفو، والتي أقيمت اليوم الإثنين، بالجولة الأولى للمجموعة الأولى بدوري القسم الثالث، التعدي على الحكم المساعد من جانب أحد أفراد الجهاز الفني لفريق الزهراء.

وجاء سبب إلغاء المباراة بسبب تعدي أحد أفراد الجهاز الفني لشباب الزهراء على الحكم المساعد الثاني