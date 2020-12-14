نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على هدافي مجموعة القاهرة بالقسم الثاني خلال 3 مواجهات في المقال التالي

تسجيل 13 هدف منهم 6 في الشوط الأول، مقابل 7 في الشوط الثاني

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت ثلاث جولات من الموسم الجديد بدوري القسم الثاني حيث شهدت مجموعة القاهرة تسجيل 44 هدف ، إذ شهدت الجولة الأولى

وفي الجولة الثانية تم تسجيل 11 هدف منهم 8 في الشوط الأول، بينما شهدت الجولة الثالثة إحراز 15 هدف منهم 7 في الشوط الأول مقابل 8 في الشوط الثاني.

ويقدم "الفجر الرياضي" هدافي مجموعة القاهرة والقناة



1- أحمد حسين 3 أهداف

خمسة لاعبين سجلوا هدفين :

1- محمد رمضان حله

2- إيهاب فؤاد

3- أحمد مجدي كهربا

4- محمود فيليكس

5- على حسين

وسجل 31 لاعب في تسجيل هدف واحد وهم

1- محمد رمزي

2- المتولى محمود

3- جودة أيمن

4- إسلام صيام

5- عبد الله ناصر

6- أحمد الجندى

7- مصطفى على

8- عبد الرحمن حسن السكران

9- أحمد كالوشا

10-السيد شعبان

11- محمد بدير مانجا

12- وليد بدران

13- أحمد جمال

14- إسلام سيد

15- إسلام زيادة

16- محمد يسرى

17- أحمد مصطفى لالا

18- نانا انطوى

19- حسين البدري

20- بإسم عادل

21- حسام جماليه

22- مهاب ياسر

23- عبودة ممدوح

24- محمود بحيرى

25- محمد خيري

26- كريم أسامة

27- عبد الرحمن الدح

28- محمود القط

29- رضا الويشى

30- محمد همام

31- محمد علاء لالا