نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيدان يُعلن عن قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بلباو في الليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن قائمة فريقه التي ستواجه أتلتيك بلباو مساء غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويعد البرازيلي كاسيميرو أبرز الغائبين عن قائمة ريال مدريد، ويغيب اللاعب عن هذه المباراة بسبب تراكم البطاقات نتيجة لحصوله على بطاقة صفراء في مواجهة أتلتيكو مدريد.

ويغيب عن قائمة الفريق أيضاً بسبب الإصابة كل من البلجيكي إدين هازارد والنرويجي مارتين أوديغارد والصربي لوكا يوفيتش الدومينيكاني ماريانو دياز.

وتضم القائمة: حراسة المرمى: كورتوا ولونين ودييغو ألتوبي.

الدفاع: داني كارباخال، ألبارو أورديوزولا، ميليتاو، سرجيو راموس، رفائيل فاران، ناتشو، مارسيلو وفيرلان ميندي. خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، توني كروس، لوكا مودريتش وإيسكو ألاركون.