نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة في بيراميدز قبل مواجهة الزمالك بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسابق الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، الزمن لتجهيز البوركينابى إيريك تراورى، لتعويض غياب رمضان صبحى جناح أيسر الفريق، في المباراة المقبلة أمام الزمالك، والمقرر لها يوم الخميس على استاد الدفاع الجوى في إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويرغب الجهاز الفنى لبيراميدز، في تجهيز تراوري الذي غاب عن فترة إعداد الفريق، بسبب حصوله على فترة أجازة طويلة قضاها مع اسرته في مسقط رأسه.

ويسعي بيراميدز لتجهيز البوركيني سريعًا لتعويض غياب رمضان صبجي أمام الزمالك.

ويغيب رمضان صبحي عن مواجهة الزمالك، بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في نهاية مواجهة الاتحاد السكندرى بالجولة الأولى من الدورى، والتى انتهت بفوز زعيم الثغر بنتيجة 2 / 1.