نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصورة .. تعرّف على مواعيد مباريات مجموعة القاهرة بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق السكة الحديد بقيادة جمعة مشهور مع فريق منتخب السويس بقيادة أشرف خضر، في لقاء عنوانه - البحث عن الفوز الأول لكلا الفريقان - حيث يملك كلا منهما 3 نقاط من ثلاث تعادلات متتالية.

(4)- النجوم X الداخلية

يشهد ملعب النجوم في 6 أكتوبر، لقاء قوي يجمع فريق النجوم بنظيرة فريق الداخلية، ويدخل نادي النجوم اللقاء برصيد نقطة وحيدة من تعادله مع منتخب السويس، بينما خسر من المريخ ونادي زد، بينما يملك الداخلية نقطتين من التعادل مع النصر وبورتو بينما خسر من القناة 3-1.

(5)- بورتو X جمهورية شبين

يحل فريق جمهورية شبين ضيفاً على نادي بورتو في ملعب الجيش بالسويس، ويسعى كلا الفريقان لحصد الثلاث نقاط، ويسعى كلاهما لتحقيق الفوز الأول بالموسم الحالي، حيث سبق لبورتو تحقيق ثلاث تعادلات متتالية أمام منتخب السويس 1-1 ونادي زد 1-1 والداخلية 1-1، فيما خسر شبين من سرس الليان 0-1 ومن النصر 4-1 وتعادل مؤخراً مع القناة 1-1.

(6) القناة X الزرقا

يستضيف فريق القناة بقيادة تامر مصطفى، فريق الزرقا، بقيادة طارق الصاوي، في لقاء هام لكلا الفريقان، حيث يملك القناة 5 نقاط، بينما يملك الزرقا 4 نقاط، وله لقاء مؤجل مع طنطا.

(7) - النصر مع سرس الليان

يلعب فريق النصر بقيادة سيد عيد، مع فريق سرس الليان بقيادة أسامة حجاج، ويخشى النصر من مفاجآت الفريق السرساوي، الصاعد من القسم الثالث، ويملك النصر 5 نقاط، بالمركز الأول، فيما يملك سرس الليان 4 نقاط، يضعوة بالمركز السابع.

(8)- كوكاكولا مع زد

وتختتم تلك الجولة يوم السبت المقبل 19 ديسمبر، بلقاء يجمع كوكاكولا مع نادي زد، سيقام بالدفاع الجوي الفرعي.

ترتيب المجموعة الثانية

1- النصر 5 نقاط

2- بتروجت 5 نقاط

3- القناة 5 نقاط

4- زد 5 نقاط

5- الترسانة 5 نقاط

6- الزرقا 4 نقاط

7- سرس الليان 4 نقاط

8- المريخ 4 نقاط

9- كوكاكولا 4 نقاط

10- بورتو 3 نقاط

11- السكة 3 نقاط

12- منتخب السويس 3 نقاط

13- الداخلية نقطتين

14- طنطا نقطة

15- النجوم نقطة

16- جمهورية شبين نقطة