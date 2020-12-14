نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك: علاقتنا مع الأهلي ستشهد تحسن في الفترة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية للزمالك، أن الفترة المقبلة ستشهد نوعا من التقارب وتعزيز الروح الرياضية بين الأهلي والزمالك.

وقال سالم في تصريحات تلفزيونية عبر أون سبورت: "ستكون هناك خطوات لعودة العلاقات والروح الرياضية مع القلعة الحمراء، والتواصل والتنسيق، وستظل المنافسة داخل المستطيل الأخضر فقط".

وتابع: "أحب الزمالك ولكني أحترم الجميع، ودوري سيكون هو تطوير الموقع والجريدة والتنسيق بين إدارة القناة وإدارة الزمالك، وسوف يظل فتحي سند في منصبه بالقناة".

وأضاف:"جريدة النادي تحتاج إلى تطوير قوي، وسوف أختار منظومة إعلامية قوية للعمل معي، وسأكون المتحدث الرسمي لمجلس الإدارة".

ونوه: "الفوز الذي حققه الزمالك على المقاولون في ضربة البداية بالدوري في غاية الأهمية، حيث منحنا فرصة لالتقاط الأنفاس، وتأكيد وجود حالة من الاستقرار في النادي"