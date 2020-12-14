خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا مرانه، مساء اليوم الاثنين، على ملعب استاد السويس الجديد، استعدادا لخوض مباراة البنك الأهلي.

وكان نادي سيراميكا كليوباترا دخل معسكرا مغلقا اليوم، استعدادا لخوض مباراة البنك الأهلي في الخامسة مساء بعد غد الأربعاء، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وشمل المران فترة تدريبات الإحماء بالكرة، وبعدها انخرط اللاعبون في تدريبات فنية خصصها هيثم شعبان المدير الفني للفريق، بالإضافة إلى تدريب خاص للمهاجمين على كيفية إنهاء الهجمات.

وكان سيراميكا كليوباترا فاز على الإنتاج الحربي بهدفي شريف دابو ومحمود نبيل، في لقاء الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. سيراميكا كليوباترا يخوض مرانه على إستاد السويس استعدادا لمواجهة البنك الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.