نجوم خطفوا الأضواء في 2020.. أبرز اللاعبين خلال العام الجاري

شهدت سنة 2020 تألق العديد من اللاعبين مع أنديتهم في أوروبا، حيث جاء أبرزهم لاعبي بايرن ميونخ الذين قدموا مستوى لافتا للنظر مع المدير الفني القدير هانز فليك حيث أتى على رأسهم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ونيمار من باريس سان جيرمان ورونالدو من يوفينتوس وغيرهم.

ونرصد لكم أبرز اللاعبين في عام 2020 من خلال السطور التالية :.

روبرت ليفاندوفسكي

سجل ليفاندوفسكي 51 هدفا وصنع 6 أهداف حاسمة في كل البطولات في 43 مباراة فقط حيث يعد الموسم الحالي الأفضل للاعب في تاريخه.

الدوري الألماني سجل 34 هدفا + 4 تمريرات حاسمة أما في دوري أبطال أوروبا سجل 11 هدفا + تمريرتين حاسمتين أما في كأس ألمانيا سجل 6 أهداف ولم يصنع أي أهداف.

وحقق ليفاندوفيسكي هذا الموسم بطولة دوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا والدوري الألماني والسوبر الأوروبي مع بايرن ميونخ هذا الموسم بواقع حصوله على هداف تلك البطولات.

نيمار

يظل اللاعب البرازيلي حاسما مع فريقه رغم إصابته هذا الموسم لمدة طويلة.

حيث لعب نيمار هذا الموسم مع باريس سان جيرمان بواقع 22 مباراة وسجل خلالها 18 هدفا وصنع 10 تمريرات لزملائه.

حيث سجل في الدوري الفرنسي 31 هدفا + 6 تمريرات حاسمة، وسجل في دوري أبطال أوروبا 3 أهداف + 2 تمريرة حاسمة، كأس الرابطة الفرنسية هدف وتمريرتين حاسمتين.

وحقق بطولتي الدوري والكأس مع الفريق بجانب صعوده إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في مسيرة الفريق.

رونالدو

نجح رونالدو في المساهمة في تتويج فريقه ( يوفينتوس) بالدوري الإيطالي هذا الموسم.

وأحرز رونالدو منذ مجيئه صيف 2018 68 هدفا في 91 مباراة لعبها مع الفريق.

وحقق لقب هداف الدوري الإيطالي هذا الموسم مع فريقه ولكنه فشل في قيادة البيانكونيري في حصد لقب دوري أبطال أوروبا.

صلاح

نجح محمد صلاح في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مع فريقه هذا الموسم حيث غابت البطولة عن النادي منذ 28 عاما.

وأحرز محمد صلاح 19 هدفا في البطولة بجانب تسجيله 10 أهداف حتى الآن في الموسم الجديد.

كما أحرز 5 أهداف مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا للموسم المنقضي.