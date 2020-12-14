أحمد الشيخ: غزل المحلة سيلعب للفوز على الأهلي في الجولة المقبلة

علق أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة على مباراته المقبلة أمام النادي الأهلي ضمن منافسات الاسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت": "بالتأكيد أي لاعب يتمنى مواجهة الأهلي، وسنلعب من أجل تحقيق الفوز أمامه".

واختتم: "الأهلي مثله مثل أي فريق بالنسبة لنا، وسنلعب من أجل الفوز".

وخطف غزل المحلة نقطة ثمينة من سموحة عقب التعادل الإيجابي 1 - 1، في اللقاء الذي جمعهما على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري العام لموسم 2020 /2021.

بدأ اللقاء بانحسار الكرة في منتصف الملعب دون خطورة على كلا المرميين وتمكن لاعبو سموحة من شن الهجمات على مرمي غزل المحلة لإحراز هدف التقدم.

وتمكن عبد الكبير الوادي لاعب نادي سموحة من إحراز هدف تقدم فريقه في الدقيقة "60"، بعد رجوع حكم اللقاء لتقنية الفار للبت في أمر احتساب الهدف عقب إلغائه من قبل حكم الراية بداعي التسلل ليعلن أول أهداف الفريق السكندري في اللقاء .

وعادل إسلام فؤاد لاعب غزل المحلة النتيجة بإحراز هدف التعادل في الدقيقة "83"، من خلال كرة عرضية من خالد رسلان من جهة اليمين قابلها إسلام فؤاد برأسية من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وشكل لاعبو غزل المحلة خطورة كبيرة على مرمي الهاني سليمان حارس نادي سموحة في الشوط الثاني من المباراة رغبة منهم في إحراز الهددف الثاني والحصول على أول ثلاث نقاط في مشوار الدوري المصري.