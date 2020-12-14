أحمد سامي: طريقة غزل المحلة غريبة علينا.. ونسعى للظهور بشكل جيد في الدوري

تحدث أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عن مباراة فريقه أمام غزل المحلة، التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتعادل غزل المحلة مع سموحة بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما بالجولة الأولى من الدوري

وقال أحمد سامي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "فريق غزل المحلة كان غريبًا علينا، ولا أعرف طريقة لعبهم، لكن فرضنا شخصيتنا على أحداث المباراة، والهدف الذي دخل مرمانا كان خطأ نتيجة سوء التمركز".

واختتم: "أضعنا فرصا سهلة جدًا، لكن هذه هي كرة القدم، الدوري صعب وسنكافح بقدر استطاعتنا".