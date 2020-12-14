أحمد سامي: طريقة غزل المحلة غريبة علينا.. ونسعى للظهور بشكل جيد في الدوري

تحدث أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عن مباراة فريقه أمام غزل المحلة، التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
وتعادل غزل المحلة مع سموحة بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما بالجولة الأولى من الدوري
وقال أحمد سامي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "فريق غزل المحلة كان غريبًا علينا، ولا أعرف طريقة لعبهم، لكن فرضنا شخصيتنا على أحداث المباراة، والهدف الذي دخل مرمانا كان خطأ نتيجة سوء التمركز".
واختتم: "أضعنا فرصا سهلة جدًا، لكن هذه هي كرة القدم، الدوري صعب وسنكافح بقدر استطاعتنا".
بدأ اللقاء بانحصار الكرة في منتصف الملعب دون خطورة على كلا المرميين وتمكن لاعبو سموحة من شن الهجمات على مرمي غزل المحلة لإحراز هدف التقدم.
وتمكن عبد الكبير الوادي لاعب نادي سموحة من إحراز هدف تقدم فريقه في الدقيقة "60"، بعد رجوع حكم اللقاء لتقنية الفار للبت في أمر إحتساب الهدف عقب إلغائه من قبل حكم الراية بداعي التسلل ليعلن أول أهداف الفريق السكندري في اللقاء .
ونجح إسلام فؤاد لاعب غزل المحلة فى إحراز هدف التعادل في الدقيقة "83"، من خلال كرة عرضية من خالد رسلان من جهة اليمين قابلها إسلام فؤاد برأسية من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.
وشكل لاعبو غزل المحلة خطورة كبيرة على مرمي الهاني سليمان حارس نادي سموحة في الشوط الثاني من المباراة رغبة منهم في إحراز الهددف الثاني والحصول على أول ثلاث نقاط في مشوار الدوري المصري
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