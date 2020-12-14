سلة سيدات سموحة تفوز على الزمالك في دور الثمانية

حقق فريق سموحة لكرة السلة للسيدات بقيادة الكابتن أيمن ناجي مدرب الفريق فوزه الأول في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة الدوري العام الممتاز (أ) سيدات المرتبط وتغلب علي نظيره الزمالك 67/63 ويتقابل الفريقان في لقاء العودة يوم الخمبس القادم.

وصعد الفريق إلى دور الثمانية بعد أن كرر فوزه علي نظيره الترام في دور الـ16 81 /58 وكان الفريق قد فاز في مباراة الذهاب 78/56.

وحقق الفريق العلامة الكاملة في الدورة المجمعة الثانية بالفوز علي البنك الأهلي 68 /52 ثم الأوليمبي 49 /31 ثم هليوبوليس 82 /77 وأنهى الدورة الأولي بالفوز علي البنك الأهلي 66 /44 ثم الأوليمبي 82 /56 ولقي خسارة وحيدة أمام هليوبوليس 87 /81.

يضم الفريق النجمات: ريم أسامة (ريكو) وفاطمة ممدوح (فاطيما) وآية فتح الله وندي إيهاب (كونجا) ورانيا عبد العاطي وهاجر الشافعي وسماء السيد وريم حسام وإنجي صلاح وفريدة محمد ومريم حسام وحبيبة أيمن ويمنى كوكو ويمني صبحي.

بينما يضم الجهاز الفني: الكابتن أيمن ناجي مدير فنى والكابتن أحمد درويش مدرب عام والكابتن جهاد سمير إداري والكابتن محمود فرج مدرب اللياقة البدنية والدكتور سارة عبد الناصر أخصائي إصابات والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري للقطاع.

والعمالقة الصغار ولعوها نارررر

كما حقق فريق نادي سموحة لكرة السلة تحت 16 سنة بنات المرتبط (العمالقة الصغار) بقيادة الكابتن مصطفي جامع فوزه الأول في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة الدوري العام الممتاز (أ) سيدات المرتبط وتغلب علي نظيره الزمالك 64/43 ويتقابل الفريقان في لقاء العودة يوم الخمبس القادم.

وصعد الفريق إلى دور الثمانية بعد أن كرر فوزه على نظيره الترام 75 /28 في عودة دور الـ16 وكان الفريق قد فاز في مباراة الذهاب 105 /42.

وحصد الفريق العلامة الكاملة في الدورة المجمعة الثانية بالفوز علي البنك الأهلي 57 /27 ثم الأوليمبي 54 /42 ثم هليوبوليس 54 /22 وكذلك الدورة المجمعة الأولى بالفوز علي البنك الأهلي 115 /44 ثم شقيقه الأوليمبي 74 /50 ثم هليوبوليس 93 /57.

يضم الفريق النجمات: كنزي عصام السيد وفريدة طارق إبراهيم وهنا أحمد حسين وجودي وائل علي ونور أحمد عبد الرحمن وملك أحمد محمد وفرح أنس صلاح ومريم أحمد السيد وشمس أحمد عبد الفتاح وسارة إيهاب صلاح وشهد وليد نبيل وشهد وائل محمد وهنا أحمد محمد ورماج محمد زكريا وهانيا عبد الرحمن السيد وجني أيمن كيلاني وهانيا محمود محمد وجنى عبد الجليل عباس وجني وليد عبد السلام وسلمى وليد محمد.

بينما يضم الجهاز الفني الكابتن مصطفي جامع مدرب والكابتن حاتم خالد مساعد مدرب والكابتن عفاف عبد اللطيف حسن إداري والدكتور محمد طه طبيب الفريق والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري والكابتن أيمن ناجي رئيس الجهاز الفني لكرة السلة سيدات.