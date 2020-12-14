ماذا قال ميسي ورونالدو عن تواجدهما بالتشكيل الأفضل في التاريخ؟

علق البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني، على تواجدهما في تشكيل الأحلام لأفضل 11 لاعبًا في تاريخ كرة القدم بحسب مجلة فرانس فوتبول الفرنسية".
وقال رونالدو عبر حسابه الشخصي على موقع" إنستجرام": "تشرفت بأن أكون جزءًا من أفضل 11 على مر التاريخ من فرانس فوتبول، فريق أحلام مدهش، جميعهم يستحقون احترامي وإعجابي وأنا بشكل واضح فخور لأن أكون بجانب هؤلاء اللاعبين الخارقين.. شكرًا لكم."
أما ميسي فقال: "تشرفت بتواجدي في تشكيل الأحلام من البالون دور.. أريد أن أشكركم على اختياركم لي وأهنئ أيضًا جميع اللاعبين الذين تم اختيارهم في كل الفرق وجميع المرشحين ، هناك ظواهر حقيقية في تلك القائمة".
كشفت مجلة " فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الاثنين، عن التشكيل الأعظم في التاريخ للعبة كرة القدم.
وجاء التشكيل الأفضل في اللعبة بحسب فرانس فوتبول كالتالي:
في حراسة المرمى: ليف ياشين " الاتحاد السوفييتي
خط الدفاع: كافو " البرازيل" - فرانس بيكنباور " ألمانيا - باولو مالديني " إيطاليا
خط الوسط: تشافي هيرنانديز " إسبانيا" - لوثر ماثيوس " ألمانيا" - دييجو أرماندو مارادونا" الأرجنتين" - بيليه " البرازيل"
خط الهجوم: كريستيانو رونالدو " البرتغال" - ليونيل ميسي " الأرجنتين" - رونالدو نازاريو " البرازيل".
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