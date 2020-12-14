رسالة قوية من تركي آل الشيخ| تفاصيل

وأنشأ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، مؤسسة خيرية لعمل الخير في السعودية وجميع البلاد العربية.

ونشر تركي، "اللوجو" الخاص بالمؤسسة واكتفى بكتابة كلمة "قريبًا" على حسابه بموقع تويتر، ومن المقرر أن يبدأ آل الشيخ العمل بها خلال الفترة القليلة المقبلة.

من المعروف أن المستشار تركى آل الشيخ يسعى دائمًا لعمل الخير في كل أنحاء الوطن العربي.