حسام عزو: غزل المحلة هو من طلب نقل مواجهة الأهلي إلى القاهرة

أكد حسام عزو، نائب رئيس نادي غزل المحلة والمشرف العام على الكرة، أن اللجنة الأمنية التي كانت تعاين الاستاد كان لها بعض الملاحظات التي حالت دون استضافته مواجهة الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وقال حسام عزو، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس" قبل مواجهة سموحة بالدوري: "اللجنة الأمنية التي جاءت لمعاينة إستاد غزل المحلة كان لها بعض الملاحظات التي تسبب في عدم استضافة مباراة الأهلي".
وأضاف: "تعلقت الملاحظات بعدد الكاميرات وبعض التجهيزات الأمنية، ونحن مَن طلبنا من اتحاد الكرة أن يتم نقل المباراة إلى القاهرة".
وأتم قائلا: "تواصلنا مع لجنة المسابقات والنادي الأهلي وتم الاتفاق على أن تقام مباراة الدور الأول في إستاد الأهلي ومباراة الدور الثاني في إستاد المحلة".
وكانت لجنة المسابقات الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت رسميا إقامة مباراة الأهلي مع غزل المحلة بملعب "الأهلي we السلام" لعدم وصول الموافقة الأمنية على إقامتها في إستاد غزل المحلة.
وتقرر تبديل مباراتي الفريقين، لتكون مباراة الدور الأول على ملعب الأهلي، ومباراة الدور الثاني على ملعب غزل المحلة بعد موافقة الناديين.
يُذكر أن الأهلي سيواجه غزل المحلة الصاعد حديثا للدوري الممتاز في بالأسبوع الثاني من البطولة يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.
خطف غزل المحلة نقطة ثمينة من سموحة عقب التعادل الإيجابي 1 - 1، في اللقاء الذي جمعهما على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري العام لموسم 2020 /2021.
بدأ اللقاء بانحصار الكرة في منتصف الملعب دون خطورة على كلا المرميين وتمكن لاعبو سموحة من شن الهجمات على مرمي غزل المحلة لإحراز هدف التقدم.
وتمكن عبد الكبير الوادي لاعب نادي سموحة من إحراز هدف تقدم فريقه في الدقيقة "60"، بعد رجوع حكم اللقاء لتقنية الفار للبت في أمر إحتساب الهدف عقب إلغائه من قبل حكم الراية بداعي التسلل ليعلن أول أهداف الفريق السكندري في اللقاء .
وتمكن إسلام فؤاد لاعب غزل المحلة من إحراز هدف التعادل في الدقيقة "83"، من خلال كرة عرضية من خالد رسلان من جهة اليمين قابلها إسلام فؤاد برأسية من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.
وشكل لاعبو غزل المحلة خطورة كبيرة على مرمي الهاني سليمان حارس نادي سموحة في الشوط الثاني.
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