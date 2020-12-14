مدرب المحلة يكشف طريقة لعب الفريق أمام الأهلي في الدوري

علق طارق غيده المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة على تعادل فريقه أمام سموحة، في المباراة التي أقيمت اليوم الإثنين في الدوري المصري الممتاز، كما تحدث عن مواجهة الأهلي في الجولة المقبلة.
سموحة تعادل مع غزل المحلة إيجابيًا بهدف لكل فريق في اللقاء الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الأولي من المسابقة المحلية.
وقال غيده خلال تصريحات لـ إذاعة الشباب والرياضة: "أتيحت لنا أكثر من فرصة وكان ممكن ننهي المباراة بالمكسب".
وعن مباراة الأهلي في الأسبوع المقبل، أوضح: "أمامنا مباراة صعبة مع الأهلي وسيكون لها حسابات خاصة، وهناك لاعبين موقوفين من الموسم الماضي سيعودون أمام الأحمر".
وأتم: "أمام الأهلي (عمرنا ما هنفتح الملعب)، وسنغلق المساحات بشكل جيد وسنلعب على الهجمات المرتدة".
ويلعب الأهلي مع غزل المحلة يوم الجمعة المقبل، في إطار الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.
وخطف غزل المحلة نقطة ثمينة من سموحة عقب التعادل الإيجابي 1 - 1، في اللقاء الذي جمعهما على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري العام لموسم 2020 /2021.
بدأ اللقاء بانحصار الكرة في منتصف الملعب دون خطورة على كلا المرميين وتمكن لاعبو سموحة من شن الهجمات على مرمي غزل المحلة لإحراز هدف التقدم.
وتمكن عبد الكبير الوادي لاعب نادي سموحة من إحراز هدف تقدم فريقه في الدقيقة "60"، بعد رجوع حكم اللقاء لتقنية الفار للبت في أمر إحتساب الهدف عقب إلغائه من قبل حكم الراية بداعي التسلل ليعلن أول أهداف الفريق السكندري في اللقاء .
وتمكن إسلام فؤاد لاعب غزل المحلة من إحراز هدف التعادل في الدقيقة "83"، من خلال كرة عرضية من خالد رسلان من جهة اليمين قابلها إسلام فؤاد برأسية من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.
وشكل لاعبو غزل المحلة خطورة كبيرة على مرمي الهاني سليمان حارس نادي سموحة في الشوط الثاني من المباراة رغبة منهم في إحراز الهددف الثاني والحصول على أول ثلاث نقاط في مشوار الدوري المصري
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