مدرب المحلة يكشف طريقة لعب الفريق أمام الأهلي في الدوري

علق طارق غيده المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة على تعادل فريقه أمام سموحة، في المباراة التي أقيمت اليوم الإثنين في الدوري المصري الممتاز، كما تحدث عن مواجهة الأهلي في الجولة المقبلة.

سموحة تعادل مع غزل المحلة إيجابيًا بهدف لكل فريق في اللقاء الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الأولي من المسابقة المحلية.

وقال غيده خلال تصريحات لـ إذاعة الشباب والرياضة: "أتيحت لنا أكثر من فرصة وكان ممكن ننهي المباراة بالمكسب".

وعن مباراة الأهلي في الأسبوع المقبل، أوضح: "أمامنا مباراة صعبة مع الأهلي وسيكون لها حسابات خاصة، وهناك لاعبين موقوفين من الموسم الماضي سيعودون أمام الأحمر".

وأتم: "أمام الأهلي (عمرنا ما هنفتح الملعب)، وسنغلق المساحات بشكل جيد وسنلعب على الهجمات المرتدة".

ويلعب الأهلي مع غزل المحلة يوم الجمعة المقبل، في إطار الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.