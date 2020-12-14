نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب رئيس اتحاد الكرة يحسم مصير مباراة منتخب الشباب وليبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس إتحاد الكرة، أن هناك 18 حالة إصابة بين منتخب مصر للشباب في تونس مشيرًا إلى أن السفير تواصل مع وزارة الصحة والحصول على المسحة الطبية لـ 18 لاعبا بمنتخب الشباب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، والمذاع على شاشة "ON" قائلًا: "تواصلنا مع الاتحاد الإفريقي بعد حالات الإصابة بمنتخب الشباب حيث تم تم إجراء مسحة ثانية لمنتخب مصر للشباب فى تونس منذ قليل "

وكشف أن نحو 9 من المصابين حاليا بكورونا أصيبوا من قبل في مصر وتحولت حالتهم لسلبية وحول مباارة الغد قال: " لو توافر لدي منتخب الشباب 15 لاعبا بعد إصابات كورونا يتم اللعب وفقا للوائح الكاف

من جانبها كشفت الاعلامية لميس الحديدي أن نتيجة المسحة الثانية لمنتخب الشباب تظهر في الواحدة صباحا مؤكدة أن مصغادر كشفت ذلك لبرنامجها كلمة أخيرة "

وكانت حالة من القلق قد سادت بين عناصر المنتخب المصري للشباب الموجود في تونس خلال الفترة الحالية، في ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا وإعلان إصابة 18 لاعب وإداري بالفريق يذكر أن تونس تحتضن فعاليات بطولة شمال أفريقيا للشباب، خلال الفترة من 15 إلى 28 ديسمبر الجاري، حيث أسفرت القرعة عن مواجهة منتخب مصر لنظيره الليبي، الثلاثاء، على أن يواجه نظيره التونسي يوم 18 من الشهر ذاته، ثم المنتخب الجزائري يوم 24، بينما يختتم شباب الفراعنة مواجهاتهم بملاقاة المغرب يوم 27 من نفس الشهر.