سيراميكا كليوباترا يعلن شفاء محمد مسعد وجاهزيته للقاء البنك الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - انتظم محمد مسعد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، في مرانه فريقه بشكل طبيعي، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك محمد مسعد في تدريب فريقه الذي أقيم مساء اليوم، بعد تعافيه من إصابته في العضلة الخلفية التي تعرض لها في لقاء الانتاج الحربي.

وأكد الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي للفريق، أن محمد مسعد بات جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في لقاء البنك الأهلي بعد تعافيه من الإصابة بشكل كامل.

ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة البنك الأهلي في الخامسة مساء بعد غد الأربعاء على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.