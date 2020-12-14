نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 8 مباريات قوية في مجموعة الصعيد بدورى القسم الثاني (صورة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في الثانية والنصف من عصر الأربعاء 8 مباريات في إطار الجولة الرابعة للمجموعة الأولى - مجموعة الصعيد - بدوري القسم الثاني.

ويقدم الفجر الرياضي مباريات الجولة على النحو التالي :



1- ديروط مع الشرقيه للدخان



يحل فريق الشرقيه للدخان بقيادة علاء ابراهيم ضيفاً ثقيلاً على فريق ديروط بقيادة محمد صديق، ويدخل الدخان اللقاء وهو في القمة برصيد 9 نقاط بعد فوزه على الاعلاميين بهدف، بينما ديروط في المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط بعد هزيمته من الألومنيوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



2- بنى سويف مع المنيا



يستضيف فريق بنى سويف بقيادة أيمن المزين فريق المنيا بقيادة شديد قناوي، ويحتل بنى سويف المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط، بعد هزيمته من شبان قنا بهدفين مقابل هدف، بينما فريق المنيا وصيف المجموعة برصيد 7 نقاط بعد فوزه على فريق طهطا بثلاثة اهداف مقابل هدف.



3-الفيوم مع شبان قنا



على ملعب الاسيوطى الفرعى، يلتقي فريق الفيوم بقيادة أحمد بكرى مع فريق شبان قنا بقيادة كمال الزين.



يدخل فريق الفيوم اللقاء برصيد نقطة بعد هزيمته من شباب سمسطا بهدف، بينما فريق شبان قنا صاحب المركز الثالث برصيد 7 نقاط بعد فوزه على فريق بنى سويف بهدفين مقابل هدف.



4- الإعلاميين مع شباب سمسطا



يلعب فريق الإعلاميين بقيادة ياسر الكنانى مع فريق شباب سمسطا بقيادة على حسن ، يدخل ويتواجد الإعلاميين في المركز التاسع بعد هزيمته من الشرقيه للدخان بهدف، بينما مركز شباب سمسطا بالمركز الرابع برصيد 6 نقاط بعد فوزه على فريق الفيوم بهدف.



5-قنا مع سوهاج



يواجه فريق قنا بقيادة محمود إبراهيم مع فريق سوهاج بقيادة أحمد خلف ، ويدخل نادي قنا اللقاء برصيد 6 نقاط بالمركز الخامس عقب فوزه على أسمنت أسيوط بهدفين مقابل هدف، بينما فريق سوهاج في المركز العاشر برصيد 4 نقاط بعد هزيمته من بترول أسيوط بهدف.

6- بترول أسيوط مع تليفونات بني سويف





يلتقي فريق بترول أسيوط بقيادة كرم جابر مع فريق تليفونات بني سويف بقيادة محمد جمال.



ويدخل فريق البترول اللقاء بالمركز السادس برصيد 6 نقاط بعد فوزه على فريق سوهاج بهدف، بينما فريق التليفونات فى المركز السابع برصيد 4 نقاط بعد فوزه على فريق كيما أسوان بهدفين دون رد.



7- كيما أسوان مع الألومنيوم



يواجه فريق كيما أسوان بقيادة عادل لحمه فريق الالومنيوم بقياده حسين عبد اللطيف، ويحتل الفريق الأسواني المركز الـ 15 برصيد نقطة، بينما الالومنيوم يحتل المركز التامن برصيد 4 نقاط بعد فوزه على فريق ديروط بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



8- طهطا مع أسمنت أسيوط



يواجه فريق طهطا بقيادة مصطفى حكيم فريق أسمنت أسيوط بقيادة هيثم صالح، يدخل الفريقين اللقاء برصيد نقطة واحدة.



يدخل طهطا اللقاء وهو متذيل المجموعة بعد هزيمته من فريق المنيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما فريق الأسمنت في المركز الرابع عشر بعد هزيمته من قنا بهدفين مقابل هدف.

ترتيب المجموعة الأولى