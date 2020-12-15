تدريبات بـ كرة الراجبي لحراس مرمى سيراميكا كليوباترا استعدادا للبنك الأهلي

خاض حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مرانا قويا تحت إشراف مصطفى عفيفي مدرب الحراس، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي.
وحرص مصطفى عفيفي، على تدريب الحراس باستخدام كرة الراجبي، التي تزيد من سرعة رد فعل الحراس، والتدريب باستخدام كرة صغيرة مقاس 1، حيث انفرد مدرب الحراس بكل من محمود شكري وعامر عامر بعد نهاية المران في حصة تدريبية متخصصة.
ويلتقي فريق سيراميكا كليوباترا مع البنك الأهلي في الخامسة مساء بعد غد، الأربعاء، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.
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