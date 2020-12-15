لم أدخل الزمالك في وجوده.. أحمد مصطفى: مرتضى منصور زرع الفتنة بين القطبين

أكد أحمد مصطفى عضو لجنة الحكماء بنادي الزمالك أن دورهم مساعدة لجنة الكرة مشددا على أن رأيهم استشاري فقط. وقال أحمد مصطفى فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة " ten": "كنت على اختلاف مع مجلس الإدارة ومرتضي منصور زرع الفتنة بين القطبين ولكن الحمدلله ربنا نجانا بسبب الإهانات التى كنا نتعرض لها". وأضاف: "لم أدخل نادي الزمالك فى وجود مرتضي منصور لكن الآن دخلت من أجل مساعدة النادي عن طريق لجنة الحكماء".

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