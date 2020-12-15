عبدالله جمعة يخضع لمسحة طبية جديدة

كان اللاعب غاب عن الزمالك في الفترة الماضية بسبب الإصابة بكورونا ويخضع للعزل المنزلي في الفترة الحالية وفي حالة سلبية مسحة اللاعب سيخضع لفحوصات طبية قبل أن ينتظم في التدريبات الجماعية.
ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء بيراميدز المقبل المقرر له يوم الخميس في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي، ويحرص الجهاز الفني للفريق على تجهيز اللاعبين العائدين من الإصابة أمثال يوسف أوباما وعمر السعيد وأشرف بن شرقي للاعتماد عليهم في الفترة المقبلة.
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