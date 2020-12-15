عبدالله جمعة يخضع لمسحة طبية جديدة

خضع عبد الله جمعة الظهير الأيسر لفريق الزمالك لمسحة طبية جديدة، اليوم الاثنين، للوقوف على حالته في ظل إصابته بفيروس كورونا المستجد.

كان اللاعب غاب عن الزمالك في الفترة الماضية بسبب الإصابة بكورونا ويخضع للعزل المنزلي في الفترة الحالية وفي حالة سلبية مسحة اللاعب سيخضع لفحوصات طبية قبل أن ينتظم في التدريبات الجماعية.



ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء بيراميدز المقبل المقرر له يوم الخميس في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي، ويحرص الجهاز الفني للفريق على تجهيز اللاعبين العائدين من الإصابة أمثال يوسف أوباما وعمر السعيد وأشرف بن شرقي للاعتماد عليهم في الفترة المقبلة.