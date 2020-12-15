وجه مانويل جوزيه المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التهنئة للاعبي وجماهير القلعة الحمراء بعد تحقيق الثلاثية في الموسم المنقضي، وتحدث عن وائل جمعة مدافع الأحمر السابق.
وتوج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، بجانب حصد لقب الدوري المصري للمرة 42، وفاز بكأس مصر للمرة 37.
وقال جوزيه خلال تصريحات لقناة الأهلي: "أبارك للنادي الأهلي على الثلاثية العظيمة والتاريخية، وهذا العام يوجد جيل جيد وانطلاقة جديدة".
وأضاف: "كونت مجموعة من اللاعبين المميزين وكنت حريصت على لعب الكرة الجماعية، وكونت فريقا سيطر على إفريقيا لسنوات طويلة ، فترتي مع الأهلي من أفضل الفترات لي في مشواري التدريبي".
وأردف: "آخر ثلاثية حققها النادي الأهلي كانت معي في موسم 2006-2007".
كما أشاد جوزيه بمدافع الأهلي السابق وائل جمعة، قائلًا: "ما شاهدته في شخصية وائل جمعة بالملعب يمكنه من أن يكون مدربًا و(كمان يكون رئيس جمهورية!)".
وأتم: "كنت أوبخ وائل جمعة لأنه بدون شعر (أصلع)، ولكن كان الذي يهمني رجولته وإمكانياته الفنية وشخصيته في الملعب".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوزيه: وائل جمعة مؤهل لمنصب رئيس جمهورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.